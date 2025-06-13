Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что удар Израиля по Ирану, в частности, демонстрирует, что чрезвычайно сложно защитить свое воздушное пространство. В свое время и ПВО Израиля пропустила несколько баллистических ракет.

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Неприятные для Ирана удары

Как отметил Храпчинский, потеря ученых и основных военных лидеров является болезненным ударом для Ирана. Интеллектуальная составляющая является чрезвычайно важной в программах развития вооружения или других технологий.

Вспомним, как наши спецслужбы убрали разработчика, который модернизировал ракеты Х-59 до Х-69. Сейчас видим, что эта программа остановилась в России. Они так и не смогли найти решение, чтобы создать ракету, которую можно поставить на крыло тактической авиации, которая бы работала на глубину более 600 километров,

– сказал Храпчинский.

Нужно смотреть дал, как на это будет реагировать Иран. Интересно, будут ли они запускать в ответ свои баллистические ракеты. Для Израиля это может быть действительно непростая атака.

Обратите внимание! В армии Израиля сообщили, что для удара по Ирану использовали более 200 истребителей. Там удалось уничтожить начальника генштаба вооруженных сил Ирана, командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и т.д. В общем ударили по 100 целям на территории Ирана.

Добавим, Иран уже угрожает нанести ответные удары на такую атаку. Там намекают, что удар полетит по объектам США и Израиля.