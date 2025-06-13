Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. В эфире государственного телевидения на удар по своим объектам отреагировал представитель вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи.

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Иран готов к "жесткому ответу"

Армия Ирана будет готовить "решительные ответные действия". Тегеран считает, что Израиль действовал против инфраструктуры при поддержке США, а потому и враги, и Соединенные Штаты оказываются под угрозой.

По словам Шекадары, армия Израиля ударила, в частности, по домам, где жили чиновников и командиры армии Ирана. Некоторые из них погибли.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи тоже отметил, что Израиль "совершил ошибку", поразив военные объекты Тегерана. Он сказал, что страна "своим ударом готовит себе горькую и мученическую судьбу".

Лидер Ирана отметил, что "могучая рука вооруженных сил Исламской Республики не даст Израилю покоя". Преемники убитых командиров якобы готовы продолжить их дело.

Как сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, Вашингтон не помогал Тель-Авиву в проводимой операции. Он призвал Тегеран не начинать вести борьбу против американского персонала и интересов Соединенных Штатов.

Президент страны Дональд Трамп отметил, что знал о планах Израиля ударить по объектам Ирана. Он отметил, что Тель-Авив имеет право обороняться, а США готовы защитить себя и Израиль от возможных ответных действий со стороны Ирана.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал, что армия страны провела лишь часть масштабной операции против ядерной программы Ирана. Израиль не хочет допустить, чтобы у врага было ядерное оружие.

Заметим, 13 июня Израиль объявил чрезвычайное положение. В стране призвали прекратить обучение детей и остановить работу неважных предприятий.

Напомним, по данным СМИ, Иран в течение трех месяцев произвел рекордный объем урана – до 409 килограммов. Это усложняет ход переговоров, на которых настаивает Трамп.