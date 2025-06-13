Бомбардировка Ирана не стала неожиданностью для американского лидера. Об этом он сказал в комментарии главному политическому ведущему Fox News Брету Байеру, передает 24 Канал.

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Что известно

Трамп отметил, что был проинформирован о намерениях Израиля нанести удары по Ирану еще до их начала.

Иран не может иметь ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Некоторые представители руководства (Ирана – 24 Канал) точно не вернутся,

– сказал политик.

Справка: Вероятно, говоря о том, что "некоторые представители руководства" не вернутся за стол переговоров, Трамп имел в виду, что во время ударов Израиля по Ирану был ликвидирован ряд высокопоставленных чиновников, в частности командующий Корпуса стражей Исламской Революции Хоссейн Салами.

В последние дни Трамп несколько раз общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Администрация Трампа также связалась по меньшей мере с одним ключевым союзником в регионе, чтобы сообщить о предстоящем ударе, подчеркнув при этом, что США не участвовали в операции.

Трамп следит за возможными ответными действиями, и Центральное командование Вооруженных сил США находится в состоянии повышенной боевой готовности. Он отметил, что США готовы защищать как себя, так и Израиль в случае иранского ответа.

Трамп также выразил надежду, что Иран вернется к переговорам.

К слову, ранее президент США предложил Ирану новое ядерное соглашение для предотвращения разработки атомного оружия, но аятолла Али Хаменеи отверг это предложение. Тогда Трамп дал Ирану два месяца на заключение новой ядерной сделки, угрожая последствиями в случае отказа. 13 июня исполнился ровно 61 день со дня трамповского предложения аятолле.