Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. В ефірі державного телебачення на удар по своїх об'єктах відреагував речник збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі.

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Іран готовий до "жорсткої відповіді"

Армія Ірану готуватиме "рішучі дії у відповідь". Тегеран вважає, що Ізраїль діяв проти інфраструктури за підтримки США, а тому й вороги, й Сполучені Штати опиняються під загрозою.

За словами Шекадари, армія Ізраїлю вдарила, зокрема, по будинках, де жили високопосадовців та командири армії Ірану. Дехто з них загинули.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї теж зазначив, що Ізраїль "зробив помилку", уразивши військові об'єкти Тегерана. Він сказав, що країна "своїм ударом готує собі гірку й мученицьку долю".

Лідер Ірану зазначив, що "могутня рука збройних сил Ісламської Республіки не дасть Ізраїлю спокою". Наступники вбитих командирів нібито готові продовжити їхню справу.

Як повідомив державний секретар США Марко Рубіо, Вашингтон не допомагав Тель-Авіву в проведеній операції. Він закликав Тегеран не починати вести боротьбу проти американського персоналу та інтересів Сполучених Штатів.

Президент країни Дональд Трамп зазначив, що знав про плани Ізраїлю вдарити по об'єктах Ірану. Він зауважив, що Тель-Авів має право оборонятися, а США готові захистити себе та Ізраїль від можливих відповідних дій з боку Ірану.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розповів, що армія країни провела лише частину масштабної операції проти ядерної програми Ірану. Ізраїль не хоче допустити, щоб у ворога була ядерна зброя.

Зауважимо, 13 червня Ізраїль оголосив надзвичайний стан. У країні закликали припинити навчання дітей та зупинити роботу неважливих підприємств.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Іран протягом трьох місяців виробив рекордний обсяг урану – до 409 кілограмів. Це ускладнює хід переговорів, на яких наполягає Трамп.