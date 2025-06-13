Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що удар Ізраїлю по Ірану, зокрема, демонструє, що надзвичайно складно захистити свій повітряний простір. Свого часу й ППО Ізраїлю пропустила кілька балістичних ракет.

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Неприємні для Ірану удари

Як наголосив Храпчинський, втрата науковців та основних військових лідерів є болючим ударом для Ірану. Інтелектуальна складова є надзвичайно важливою в програмах розвитку озброєння чи інших технологій.

Пригадаймо, як наші спецслужби прибрали розробника, який модернізував ракети Х-59 до Х-69. Зараз бачимо, що ця програма зупинилася в Росії. Вони так і не змогли знайти рішення, щоб створити ракету, яку можна поставити на крило тактичної авіації, яка б працювала на глибину понад 600 кілометрів,

– сказав Храпчинський.

Потрібно дивитися дал, як на це реагуватиме Іран. Цікаво, чи будуть вони запускати у відповідь свої балістичні ракети. Для Ізраїлю це може бути дійсно непроста атака.

Зверніть увагу! В армії Ізраїлю повідомили, що для удару по Ірану використали понад 200 винищувачів. Там вдалося знищити начальника генштабу збройних сил Ірану, командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) тощо. Загалом вдарили по 100 цілях на території Ірану.

Додамо, Іран вже погрожує завдати ударів у відповідь на таку атаку. Там натякають, що удар полетить по об'єктах США та Ізраїлю.