Об этом сообщила корреспондентка CNN Дана Беш, которая имела разговор с президентом США, информирует 24 Канал.

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Трамп заявил о смерти иранских переговорщиков

Бэш передала слова Трампа. Аудио- или видеозаписей заявления самого президента США нет.

Люди, с которыми я имел дело, – мертвы,

– якобы сказал Трамп.

В ответ на вопрос журналистки, имеет ли он в виду, что Израиль ликвидировал именно тех, с кем он проводил переговоры, Трамп ответил: "Они точно не умерли от гриппа или коронавируса".

Имен погибших Трамп не уточнил.

Напомним, в результате израильских ударов по Ирану в ночь на 13 июня погибли несколько высокопоставленных чиновников. В частности, глава штаба вооруженных сил Мохаммад Багери, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, глава Воздушно-космических сил КСИР Амир Али Хаджизаде и командующий сил чрезвычайного командования Хатем-Гулам Али Рашид.