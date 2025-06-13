Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Израиль обманул Иран перед атакой и специально собрал военных в одном месте, – CNN

Как Израиль подготовил дроновую атаку по Израилю

Агенты Моссада смогли построить в Иране тайную базу для уничтожения тегеранских систем класса "земля-воздух" и баллистических ракет. Оттуда запустили дроны – эта операция уже получила название "Паутины" по-украински.

Таким образом Израиль смог подорвать иранскую ПВО и атаковать ядерные объекты. А еще – ударить по высокопоставленным чиновникам. Погибли начальник штаба вооруженных сил Мохаммад Багери, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий Воздушно-космических сил КСИР Амир Али Хаджизаде и командующий силами чрезвычайного командования Хатем-Гулам Али Рашид.

Были убиты и ученые-ядерщики.

Иран пообещал ответить – и массированно ударил по Израилю. Сообщали о пожаре возле здания министерства обороны Израиля. В стране есть раненые.

