Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Як Ізраїль підготував дронову атаку по Ізраїлю
Агенти Моссаду змогли побудувати в Ірані таємну базу для знищення тегеранських систем класу "земля-повітря" та балістичних ракет. Звідти запустили дрони – ця операція вже дістала назву "Павутини" по-українськи.
Таким чином Ізраїль зміг підірвати іранську ППО й атакувати ядерні об'єкти. А ще – вдарити по високопосадовцях. Загинули начальник штабу збройних сил Мохаммад Багері, командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хоссейн Саламі, командувач Повітряно-космічних сил КВІР Амір Алі Хаджизаде та командувач сил надзвичайного командування Хатем-Гулам Алі Рашид.
Було вбито й учених-ядерників.
Іран пообіцяв відповісти – і масовано ударив по Ізраїлю. Повідомляли про пожежу біля будівлі міністерства оборони Ізраїлю. В країні є поранені.