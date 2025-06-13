Детали передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Еще одна большая война на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю и присоединятся ли США

Почему удары по иранской ПВО очень важны

По мнению экспертов, Израиль открыл путь к методичному уничтожению иранских военных и промышленных объектов.

"Операция Израиля Rising Lion с ударами по Ирану выходит за пределы только ударов по ядерным объектам и ликвидации руководителей ядерной программы. ЦАХАЛ официально сообщил, что ему удалось вывести из строя систему противовоздушной обороны Ирана, что имеет большее значение", – говорится в статье.

ЦАХАЛ заявляет об уничтожении десятков радиолокационных станций и пусковых на западе Ирана. Израиль сможет господствовать в иранском небе и поражать цели обычными боеприпасами, а не дорогими аэробаллистическими ракетами. А вот Тегеран не сможет защитить критические военные объекты без системы противовоздушной обороны.

ЦАХАЛ показал, как была поражена иранская ПВО: смотрите видео

Разрушение иранской системы ПВО – это возможность методичного уничтожения иранского военно-промышленного комплекса, а не разовых акций. Более того становится возможной охота на иранские пусковые баллистических ракет и других дальнобойных средств поражения. И ЦАХАЛ это уже демонстрирует,

– подытоживают эксперты.

Таким образом, израильские пилоты 200 истребителей провели масштабную – и успешную – воздушную операцию против Ирана.