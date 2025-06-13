Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию ЦАХАЛ.

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Что известно об ударах по ПВО Ирана

По данным ЦАХАЛ, за последние часы израильские истребители, действуя под точным руководством разведывательного управления, нанесли мощный удар по системе ПВО Ирана в западной части страны.

Уничтожение одной из иранских систем ПВО: смотрите видео

В результате атаки уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух".

Какие системы ПВО Ирана были уничтожены / Фото ЦАХАЛ

В сообщении также отмечается, что на протяжении всей войны израильская армия систематически наносила удары по ПВО иранского режима и его союзников в регионе.

К слову, песня ночного обстрела в Иране прогремели новые взрывы. Под ударом оказался аэропорт Тебриз, вблизи которого расположен ядерный объект.