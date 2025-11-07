"Президент мира": глава Узбекистана убежден, что только Трамп может остановить войну в Украине
Во время встречи лидеров стран Центральной Азии с Дональдом Трампом глава Узбекистана назвал последнего "президентом мира". Он вспомнил о 8 войнах, которые закончил Трамп и выразил убеждение, что именно он способен остановить войну между Россией и Украиной.
Громкое заявление о "президенте мира" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал во время визита в Вашингтон. Об этом сообщает 24 Канал.
Почему Мирзиёев так высказался о Трампе?
Во время разговора с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана Дональд Трамп заговорил о войне в Украине. Мол, в завершении этого "конфликта" есть значительный прогресс. Кроме того, президент США отметил, что его администрация остановила уже 8 войн.
Мы стремимся закончить еще одну, если это возможно – между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы значительно продвинулись,
– добавил Трамп.
В то же время глава Белого дома сообщил, что экспорт российской нефти "существенно снизился" и снова вспомнил многочисленные жертвы войны в Украине: "Гибнет так много людей... Надеемся, они поумнеют и остановят это."
Глава Узбекистана поблагодарил Трампа за его внимание к странам Центральной Азии и позитивное отношение к региону, вспомнив 8 войн, которые якобы остановил президент США.
Мы почувствовали ваше пристальное внимание, ваше отношение. И это очень важно для нас. Искренне благодарим вас за это. На самом деле я хотел бы повторить. Я уже говорил вам об этом,
– добавил президент Узбекистана.
По словам Мирзиёева, в его стране все называют Дональда Трампа "президентом мира". Кроме того, он добавил, что надеется на продолжение этого "миротворческого списка" – в частности, на завершение российско-украинской войны благодаря усилиям американского президента.
Какие 8 войн якобы завершил Дональд Трамп?
Во время саммита в Малайзии Трампу удалось поспособствовать мирному соглашению между Таиландом и Камбоджей, которые вели пограничные обстрелы. После его угрозы сорвать торговые переговоры стороны согласились прекратить огонь.
После теракта в Кашмире короткий конфликт между Индией и Пакистаном завершился объявлением перемирия. Исламабад поблагодарил Трампа и даже выдвинул его на Нобелевскую премию мира, тогда как Индия заявила, что соглашения достигли без участия США.
Кроме того, по словам Трампа, он урегулировал конфликт между Руандой и Демократической Республикой Конго и между Арменией и Азербайджаном.
Себе приписывает миротворческие усилия и в споре между Египтом и Эфиопией из-за дамбы на реке Нил и Сербией и Косово. Однако эти страны фактически не находились в состоянии войны, когда Трамп заявил об "остановке конфликтов".
После прямого вмешательства американского лидера завершился конфликт между Израилем с Ираном.
Американским посредникам удалось временно остановить боевые действия между Израилем и ХАМАС подписав мирное соглашение о прекращении огня 10 октября. Однако уже 28 октября израильские самолеты снова нанесли серию ударов по городу Газа из-за нарушения прекращения огня группировки ХАМАС.