Громкое заявление о "президенте мира" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал во время визита в Вашингтон. Об этом сообщает 24 Канал.

Почему Мирзиёев так высказался о Трампе?

Во время разговора с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана Дональд Трамп заговорил о войне в Украине. Мол, в завершении этого "конфликта" есть значительный прогресс. Кроме того, президент США отметил, что его администрация остановила уже 8 войн.

Мы стремимся закончить еще одну, если это возможно – между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы значительно продвинулись,

– добавил Трамп.

В то же время глава Белого дома сообщил, что экспорт российской нефти "существенно снизился" и снова вспомнил многочисленные жертвы войны в Украине: "Гибнет так много людей... Надеемся, они поумнеют и остановят это."

Глава Узбекистана поблагодарил Трампа за его внимание к странам Центральной Азии и позитивное отношение к региону, вспомнив 8 войн, которые якобы остановил президент США.

Мы почувствовали ваше пристальное внимание, ваше отношение. И это очень важно для нас. Искренне благодарим вас за это. На самом деле я хотел бы повторить. Я уже говорил вам об этом,

– добавил президент Узбекистана.

По словам Мирзиёева, в его стране все называют Дональда Трампа "президентом мира". Кроме того, он добавил, что надеется на продолжение этого "миротворческого списка" – в частности, на завершение российско-украинской войны благодаря усилиям американского президента.

Какие 8 войн якобы завершил Дональд Трамп?