Гучну заяву про "президента світу" президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв зробив під час візиту до Вашингтона. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ми сильно просунулися, – Трамп про прогрес у питанні миру в Україні

Чому Мірзійоєв так висловився про Трампа?

Під час розмови із лідерами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану і Туркменістану Дональд Трамп заговорив про війну в Україні. Мовляв, у завершенні цього "конфлікту" є значний прогрес. Крім того, президент США наголосив, що його адміністрація зупинила вже 8 воєн.

Ми прагнемо закінчити ще одну, якщо це можливо – між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але, я думаю, ми значно просунулися,

– додав Трамп.

Водночас глава Білого дому повідомив, що експорт російської нафти "суттєво знизився" та знову згадав численні жертви війни в Україні: "Гине так багато людей… Сподіваємось, вони порозумнішають і зупинять це."

Очільник Узбекистану подякував Трампу за його увагу до країн Центральної Азії та позитивне ставлення до регіону, згадавши 8 воєн, які нібито зупинив президент США.

Ми відчули вашу пильну увагу, ваше ставлення. І це дуже важливо для нас. Щиро дякуємо вам за це. Насправді я хотів би повторити. Я вже казав вам про це,

– додав президент Узбекистану.

За словами Мірзійоєва, у його країні всі називають Дональда Трампа "президентом світу". Крім того, він додав, що сподівається на продовження цього "миротворчого списку" – зокрема, на завершення російсько-української війни завдяки зусиллям американського президента.

Які 8 воєн нібито завершив Дональд Трамп?