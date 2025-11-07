"Президент світу": очільник Узбекистану переконаний, що лише Трамп може зупинити війну в Україні
- Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв назвав Дональда Трампа "президентом світу" за його зусилля у завершенні восьми воєн.
- Мірзійоєв сподівається, що Трамп зможе закінчити війну між Росією та Україною, відзначаючи зниження експорту російської нафти і численні жертви конфлікту.
Під час зустрічі лідерів країн Центральної Азії із Дональдом Трампом глава Узбекистану назвав останнього "президентом світу". Він згадав про 8 воєн, які закінчив Трамп та висловив переконання, що саме він здатен зупинити війну між Росією та Україною.
Гучну заяву про "президента світу" президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв зробив під час візиту до Вашингтона. Про це повідомляє 24 Канал.
Чому Мірзійоєв так висловився про Трампа?
Під час розмови із лідерами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану і Туркменістану Дональд Трамп заговорив про війну в Україні. Мовляв, у завершенні цього "конфлікту" є значний прогрес. Крім того, президент США наголосив, що його адміністрація зупинила вже 8 воєн.
Ми прагнемо закінчити ще одну, якщо це можливо – між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але, я думаю, ми значно просунулися,
– додав Трамп.
Водночас глава Білого дому повідомив, що експорт російської нафти "суттєво знизився" та знову згадав численні жертви війни в Україні: "Гине так багато людей… Сподіваємось, вони порозумнішають і зупинять це."
Очільник Узбекистану подякував Трампу за його увагу до країн Центральної Азії та позитивне ставлення до регіону, згадавши 8 воєн, які нібито зупинив президент США.
Ми відчули вашу пильну увагу, ваше ставлення. І це дуже важливо для нас. Щиро дякуємо вам за це. Насправді я хотів би повторити. Я вже казав вам про це,
– додав президент Узбекистану.
За словами Мірзійоєва, у його країні всі називають Дональда Трампа "президентом світу". Крім того, він додав, що сподівається на продовження цього "миротворчого списку" – зокрема, на завершення російсько-української війни завдяки зусиллям американського президента.
Які 8 воєн нібито завершив Дональд Трамп?
Під час саміту в Малайзії Трампу вдалось посприяти мирній угоді між Таїландом і Камбоджею, які вели прикордонні обстріли. Після його погрози зірвати торгівельні переговори сторони погодились припинити вогонь.
Після теракту в Кашмірі короткий конфлікт між Індією та Пакистаном завершився оголошенням перемир'я. Ісламабад подякував Трампу та навіть висунув його на Нобелівську премію миру, тоді як Індія заявила, що угоди досягли без участі США.
Крім того, за словами Трампа, він врегулював конфлікт між Руандою та Демократичною Республікою Конго та між Вірменією та Азербайджаном.
Собі приписує миротворчі зусилля й у суперечці між Єгиптом та Ефіопією через дамбу на річці Ніл та Сербією та Косово. Однак ці країни фактично не перебували у стані війни, коли Трамп заявив про "зупинку конфліктів".
Після прямого втручання американського лідера завершився конфлікт між Ізраїлем з Іраном.
Американським посередникам вдалось тимчасово зупинити бойові дії між Ізраїлем та ХАМАС підписавши мирну угоду про припинення вогню 10 жовтня. Однак вже 28 жовтня ізраїльські літаки знову завдали серію ударів по місту Газа через порушення припинення вогню угрупування ХАМАС.