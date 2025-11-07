"Президент світу": очільник Узбекистану переконаний, що лише Трамп може зупинити війну в Україні

Під час зустрічі лідерів країн Центральної Азії із Дональдом Трампом глава Узбекистану назвав останнього "президентом світу". Він згадав про 8 воєн, які закінчив Трамп та висловив переконання, що саме він здатен зупинити війну між Росією та Україною.

Гучну заяву про "президента світу" президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв зробив під час візиту до Вашингтона. Про це повідомляє 24 Канал.

Чому Мірзійоєв так висловився про Трампа?

Під час розмови із лідерами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану і Туркменістану Дональд Трамп заговорив про війну в Україні. Мовляв, у завершенні цього "конфлікту" є значний прогрес. Крім того, президент США наголосив, що його адміністрація зупинила вже 8 воєн.

Ми прагнемо закінчити ще одну, якщо це можливо – між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але, я думаю, ми значно просунулися,

– додав Трамп.

Водночас глава Білого дому повідомив, що експорт російської нафти "суттєво знизився" та знову згадав численні жертви війни в Україні: "Гине так багато людей… Сподіваємось, вони порозумнішають і зупинять це."

Очільник Узбекистану подякував Трампу за його увагу до країн Центральної Азії та позитивне ставлення до регіону, згадавши 8 воєн, які нібито зупинив президент США.

Ми відчули вашу пильну увагу, ваше ставлення. І це дуже важливо для нас. Щиро дякуємо вам за це. Насправді я хотів би повторити. Я вже казав вам про це,

– додав президент Узбекистану.

За словами Мірзійоєва, у його країні всі називають Дональда Трампа "президентом світу". Крім того, він додав, що сподівається на продовження цього "миротворчого списку" – зокрема, на завершення російсько-української війни завдяки зусиллям американського президента.

Які 8 воєн нібито завершив Дональд Трамп?