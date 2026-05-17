"Сейчас не время для переговоров": в Эстонии считают, что Россия ослабла

Европа не должна поддаваться приманкам России, вступая в прямые переговоры, когда Украина получила преимущество на фронте. Так считает министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Об этом пишет Bloomberg.

Что говорят в Эстонии о переговорах с Россией?

Маргус Цахкна заявил, что Москва активизировала связи с европейскими странами. Ее экономика страдает, а военные не могут достичь прогресса на пятом году полномасштабного вторжения в Украину.

По словам министра, в этом случае реакцией должно быть усиление санкций, а не помощь Москве в поиске отступления.

В субботу, 16 мая, министр отметил, что сейчас не время для разговоров или переговоров. Это как раз тот момент, чтобы оказать давление на Россию.

Мы не очень положительно относимся к идее, что все спешат в Москву и предлагают начать переговоры, потому что Россия слабеет. Сейчас не время,

– подчеркнул политик.

Обратите внимание! Сейчас ВСУ удерживают фронт и ведут контратаки, оттесняя российские силы на некоторых направлениях. В прошлом месяце, по анализу Института изучения войны, Украина смогла освободить больше территорий, чем Россия захватила, что стало первым таким случаем с августа 2024 года.



Из последнего, что известно, Украина вернула контроль над поселком Отрадное Харьковской области и прилегающими территориями. Всего на Великобурлукском направлении это уже не первое освобождение, сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 24 Каналу,



Также украинские подразделения перехватили тактическую инициативу у Степногорска, восстановив контроль над позициями контрдействиями.

Эстонский министр отметил, что диктатор Путин исчерпывает свои возможности, и многочисленные экономические санкции Запада работают. Российское вторжение не достигло значительного прогресса, а взамен нанесло огромные потери российским силам. А Украина регулярно наносит значительные удары по российским нефтедобывающим и судоходным объектам. Эти атаки достигают глубоко вглубь территории врага.

Эстонский министр также указал на растущее разочарование внутри России из-за перебоев с мобильным интернетом и экономических трудностей, а еще на сокращенный военный парад 9 мая как на потенциальные признаки уязвимости.

К тому же Путин недавно потерял важного союзника в ЕС – премьер-министра Венгрии Орбана. Его устранение позволило ЕС принять еще один пакет санкций против России и одобрить заем Украине в размере 90 миллиардов евро, который Будапешт ранее пытался заблокировать.

Тон изменился. Все понимают, что сейчас самое время давить на Россию. Более широкая картина такова, что мы видим, что Россия сейчас находится в шатком положении,

– сказал Цахкна.

Что говорят другие страны?

Усилия по восстановлению диалога с Россией то усиливались, то ослабевали после полномасштабного вторжения Кремля в Украину.

В феврале 2026 года главный дипломат Франции посетил Москву, чтобы провести серию редких личных встреч с российскими чиновниками.

А в начале мая месяца президент Европейского Совета Антонио Коста заявил, что существует "потенциал" для переговоров с Россией, а затем уточнил, что любые обсуждения состоятся только "в нужный момент" и что ЕС не хочет "мешать инициативе", которую возглавляет Трамп.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил итальянской газете Corriere della Sera, что пришло время начать разговор с Россией, добавив, что он не знает, когда это произойдет.

Какова ситуация в России?

Сейчас Путина контролирует его силовое крыло, которое не передает ему правдивой информации о реальном положении вещей на фронте. Об этом заявил журналист, аналитик-международник Александр Демченко в интервью 24 Каналу.

Кроме того, как отметил основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко в разговоре с 24 Каналом, российские элиты недовольны изоляцией диктатора и ограниченным доступом к нему.

Недавно на Украину еще и полились угрозы ядерным ударом. Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук обратил внимание, что Россия начинает бряцать "ядеркой" именно тогда, когда ей не хватает успехов на поле боя и дипломатических сдвигов.

В то же время Путин начал говорить о возможном окончании войны. Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала отметил, что это скорее всего демонстрирует, что для России ситуация складывается значительно хуже, чем она хотела бы показать.

А российская экономика сталкивается со значительным дефицитом бюджета. Поэтому российское правительство вынуждено сокращать расходы или повышать налоги. Чиновники даже обдумывают введение "налога на сверхприбыли", в частности для золотодобывающих и металлургических компаний, чтобы найти дополнительные источники дохода. Также Россия урезает расходы на разработку лекарств.

Украинская разведка узнала, что российское правительство уже существенно превысило плановый бюджетный дефицит на 2026 год и дальше наращивает расходы. Бюджетный дефицит страны-террористки достиг 78,4 миллиарда долларов США за первые четыре месяца 2026 года.