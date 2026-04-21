Peace deal "по-американски": Трамп своими соцсетями сорвал подписание соглашения между США и Ираном

Президент США мог усложнить переговорный процесс с Ираном своими резкими заявлениями в соцсетях. Судьба мирного соглашения остается под вопросом.

О деталях переговоров сообщает CNN.

Что известно о ходе переговоров?

Обе стороны демонстрировали свою готовность прекратить боевые действия. Однако ситуация резко изменилась после того, как президент США начал публично рассказывать о деталях переговоров, заявляя, что Иран якобы согласился на эти условия. Тегеран отверг эти заявления и сказал, что еще много вопросов являются несогласованными. Затем иранские представители заявили, что не готовятся к новому раунду переговоров. Они восприняли действия американского президента как попытку давления.

CNN сообщает, что внутри администрации понимают, что активность Трампа в медиа могла повредить переговорам. Они признают, что это очень чувствительная тема, которая осложняется глубоким недоверием иранцев к США.

Однако Трамп и преданные ему люди не перестают делать громких заявлений.

Соединенные Штаты никогда не были ближе к соглашению с Ираном, в отличие от ужасной сделки, заключенной администрацией Обамы, благодаря переговорным способностям президента Трампа. Любой, кто не может видеть тактику президента Трампа играть в долгую игру, или глупый, или заведомо невежественный,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Какие вопросы вызывают наибольшие споры у сторон?

Участники переговоров продолжают обсуждать условия соглашения, однако между ними нет консенсуса по поводу главных вопросов, таких как ядерная программа Ирана и возможное снятие санкций.

Иранские власти заявляют, что не примет американские ультиматумы и не отдаст свои запасы обогащенного урана ни Вашингтону, ни другой третьей стороне. Со своей стороны Дональд Трамп выразил уверенность в победе над Ираном, заявив, что американская армия побеждает исламскую республику, которая, по словам американского президента, потеряла свой флот и противоракетное оборудование.

Обратите внимание! Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала объяснил, что Соединенные Штаты ищут способ выйти из конфликта без откровенного поражения. Дональд Трамп хочет завершить эту войну, но просто объявить о выходе не может, потому что ему нужен результат, который можно будет подать как победу. В Вашингтоне такую победу видят в том, чтобы забрать у Ирана обогащенный уран и уменьшить его возможности двигаться к ядерному оружию.

CNN отмечает, что еще одной проблемой являются разногласия внутри самого Ирана между переговорной группой Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи и Корпусом стражей исламской революции Ирана, что вызывает непонимание, кто в конечном итоге может подписать соглашение.

Стороны продолжают обсуждать условия, включая ограничение ядерной программы и возможное снятие санкций. Однако ключевые разногласия сохраняются, а дальнейшее развитие переговоров остается неопределенным.

Судьба двухнедельного прекращения огня, которое скоро закончится, неизвестна. На вопросы журналистов, готов ли он возобновить огонь, Трамп давал противоречащие друг другу ответы,.

