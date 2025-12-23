"Сигнал для США": российского генерала взорвали в 16 километрах от Кремля

В Москве убили 56-летнего генерал-майора российской армии Фаниля Сарварова. Россия не исключает причастности Украины к инциденту, однако пока ни одна сторона не взяла на себя ответственность за эту ситуацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Журналисты предполагают, что убийство российского генерала является сигналом для Вашингтона.

Смотрите также Военный раскрыл, на что россияне обрекают своих солдат в последнее время

Чем важен подрыв Сарварова?

По данным издания, взрыв произошел у входа в дом генерала, менее чем в 16 километрах от Кремля. Этот инцидент нанес серьезный удар по имиджу Москвы и поставил под сомнение эффективность российских сил безопасности.

Сарваров был влиятельной фигурой – возглавлял управление оперативной подготовки Генерального штаба и отвечал за подготовку войск к будущему развертыванию. Ранее он служил в Чечне и Сирии,

– говорится в публикации.

Журналисты напоминают, что это далеко не первый подобный случай со смертями высокопоставленных российских военных с момента начала полномасштабной войны. Привели по меньшей мере три зафиксированных случая.

Украина, как отмечается, год назад взяла на себя ответственность за ликвидацию генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которого Киев обвинял в приказах применять химическое оружие против украинских военных.

В апреле в Балашихе под Москвой взорвался автомобиль генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, он погиб. Был еще один подрыв авто в Сибири привел к гибели командира, которого подозревали в военных преступлениях.

Sky News пишет, что непонятно, почему именно Сарваров стал мишенью, однако инцидент называют символическим, поскольку произошел незадолго после переговоров представителей США и России в Майами с участием Дмитриева.

Сарваров просто имел высокий статус и уязвимость, а Украина таким образом пыталась продемонстрировать слабые места российской системы безопасности и подорвать позиции Кремля во время дальнейших мирных переговоров.

Кремль пытается убедить Белый дом в неизбежности своей победы и бесполезности дальнейшей поддержки Украины. Зато Киев стремится доказать, что способен сопротивляться, в частности атакуя высокопоставленных военных.

Что этому предшествовало?