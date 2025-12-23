Штаб-сержант 3 категории отделения коммуникаций 115 ОМБр Сергей с позывным "Аскет" рассказал 24 Каналу, что вместе с собратьями сейчас на Купянском направлении, в частности на правом фланге обороны в районе города Боровая. Враг пытается там продвигаться обычно малыми пехотными группами.

Как Россия использует свой личный состав?

Сергей с позывным "Аскет" заметил, что для атак на позиции Украины враг использует различные тип БпЛА, артиллерийские обстрелы и удары КАБами.

Сейчас они (россияне – 24 Канал), пользуясь туманом или несовершенствами нашей обороны, пытались использовать свою любимую тактику – просачивания. Они отправляются группами по 2 – 3 человека, которые пробуют проникнуть за наши позиции – в ближний тыл на 200 – 500 метров,

– отметил военный.

Он пояснил, что таким образом оккупанты пытаются там накапливать свои силы, однако преимущественно такие группы наши защитники обнаруживают еще на подходе. Все благодаря беспилотникам. Таким образом Силы обороны довольно успешно уничтожают противника.

Условно из пяти таких групп, может дойти одна, но с крайне тяжелыми усилиями.

Интересный нюанс этих групп. Эти люди несут на себе немного, стандартный набор – 4 магазина, возможно, бутылку воды и несколько банок консервов. Еда и вода у них заканчивается быстро. У них есть 2 варианта. Первый – медленно умирать от голода. Второй – их командиры говорят, чтобы шли штурмовать позиции, чтобы поесть, но их преимущественно всегда ждет смерть,

– подчеркнул "Аскет".

Такая тактика для наших военных не нова, поэтому известно, как с ней бороться. Это удается делать довольно эффективно.

