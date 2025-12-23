Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Журналисты предполагают, что убийство российского генерала является сигналом для Вашингтона.
Чем важен подрыв Сарварова?
По данным издания, взрыв произошел у входа в дом генерала, менее чем в 16 километрах от Кремля. Этот инцидент нанес серьезный удар по имиджу Москвы и поставил под сомнение эффективность российских сил безопасности.
Сарваров был влиятельной фигурой – возглавлял управление оперативной подготовки Генерального штаба и отвечал за подготовку войск к будущему развертыванию. Ранее он служил в Чечне и Сирии,
– говорится в публикации.
Журналисты напоминают, что это далеко не первый подобный случай со смертями высокопоставленных российских военных с момента начала полномасштабной войны. Привели по меньшей мере три зафиксированных случая.
Украина, как отмечается, год назад взяла на себя ответственность за ликвидацию генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которого Киев обвинял в приказах применять химическое оружие против украинских военных.
В апреле в Балашихе под Москвой взорвался автомобиль генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, он погиб. Был еще один подрыв авто в Сибири привел к гибели командира, которого подозревали в военных преступлениях.
Sky News пишет, что непонятно, почему именно Сарваров стал мишенью, однако инцидент называют символическим, поскольку произошел незадолго после переговоров представителей США и России в Майами с участием Дмитриева.
Сарваров просто имел высокий статус и уязвимость, а Украина таким образом пыталась продемонстрировать слабые места российской системы безопасности и подорвать позиции Кремля во время дальнейших мирных переговоров.
Кремль пытается убедить Белый дом в неизбежности своей победы и бесполезности дальнейшей поддержки Украины. Зато Киев стремится доказать, что способен сопротивляться, в частности атакуя высокопоставленных военных.
Что этому предшествовало?
В Москве утром 22 декабря жители услышали громкий взрыв на одной из улиц. Он раздался из-за того, что взорвался автомобиль на парковке. Происшествие произошло в Орехово-Борисово. В машину могли подложить самодельное устройство.
От полученных травм он скончался в больнице. Гибель военного официально подтвердили. Сначала Сарварова госпитализировали с множественными осколочными ранениями ног и закрытыми переломами лицевой кости.