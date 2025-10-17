Подрыв "Северных потоков": Польша не будет выдавать Германии украинца, подозреваемого в поражении
- Варшавский окружной суд отказался выдать Германии украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков".
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не заинтересована в преследовании лиц, которые борются с Россией.
Варшавский окружной суд принял решение не выдавать Германии украинца которого Берлин подозревает в причастности к подрывам "Северных потоков". Суд также постановил освободить его из-под временного ареста.
Соответствующее решение удалось принять в пятницу, 17 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Что известно о решении польского суда?
Представительница адвокатской канцелярии Рената Сивецкая, которая представляет интересы украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков" в сентябре 2022 года, сообщила о решении суда в отношении него.
Суд отказал в экстрадиции и отклонил Владимиру Ж. арест,
– сказала она.
Как власти комментировали ситуацию ранее?
Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя дело против украинца отмечал, что его страна не заинтересована в преследовании лиц, которые борются с Россией. Он назвал главной проблемой именно строительство газопровода.
Это дело имеет довольно длительную историю. По нашему мнению, настоящей проблемой было строительство "Северного потока - 2", а не его подрыв, как бы грубо не звучали эти слова и как бы они не нервировали некоторых немцев,
– цитирует Туска Укринформ.
Депутат Европарламента от Польши Михал Дворчик, как пишет RMF 24, сказал, что ситуация с задержанием украинца теперь создает дипломатическую проблему для страны, но считает, что экстрадировать его не стоит.
"Мы поставили себя в очень неудобную ситуацию, когда нам приходится решать, открыто нарушать европейские правила во имя высших интересов, или экстрадировать его и действовать против интересов Польши", – добавил он.
Что этому предшествовало?
- Напомним, несколько недель назад в Польше задержали украинца, которого Германия подозревает в причастности к двум взрывам на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". По данным СМИ, он был организатором всей операции.
- К слову, в августе в Италии также задержали Сергея Кузенцова по подозрению в деле о подрывах газопроводов. Его должны были экстрадировать в Германию, однако суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.