Варшавський окружний суд ухвалив рішення не видавати Німеччині українця якого Берлін підозрює в причетності до підривів "Північних потоків". Суд також постановив звільнити його з-під тимчасового арешту.

Відповідне рішення вдалося ухвалити у п'ятницю, 17 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що відомо про рішення польського суду?

Представниця адвокатської канцелярії Рената Сівецька, яка представляє інтереси українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків" у вересні 2022 року, повідомила про рішення суду щодо нього.

Суд відмовив в екстрадиції й відхилив Володимиру Ж. арешт,

– сказала вона.

Як влада коментувала ситуацію раніше?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи справу проти українця зазначав, що його країна не зацікавлена у переслідуванні осіб, які борються з Росією. Він назвав головною проблемою саме будівництво газопроводу.

Ця справа має доволі тривалу історію. На нашу думку, справжньою проблемою було будівництво "Північного потоку - 2", а не його підрив, як би брутально не звучали ці слова і як би вони не нервували деяких німців,

– цитує Туска Укрінформ.

Депутат Європарламенту від Польщі Міхал Дворчик, як пише RMF 24, сказав, що ситуація із затриманням українця тепер створює дипломатичну проблему для країни, але вважає, що екстрадувати його не вартою.

"Ми поставили себе в дуже незручну ситуацію, коли нам доводиться вирішувати, чи відкрито порушувати європейські правила в ім'я вищих інтересів, чи екстрадувати його та діяти проти інтересів Польщі", – додав він.