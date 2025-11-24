Визит Зеленского в США: одни в команде "за", другие – "боятся, что что-то может пойти не так", – FT
- Команда Зеленского поделилась на два лагеря относительно потенциальной поездки в США, о чем пишет журналист FT.
- Часть окружения Зеленского советует ему лететь к Трампу, другие – опасаются.
В команде президента Зеленского с прошлой недели обсуждают вопрос визита в Вашингтон. В то же время мнения в Офисе Президента относительно потенциальной поездки лидера в США разделились.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста The Financial Times Кристофера Миллера на странице в Х.
Как реагируют на потенциальную поездку Зеленского в США?
Журналист отмечает, что украинская делегация почувствовала "реальный прогресс" на переговорах в Женеве, несмотря на сложные дискуссии. Он также высказался относительно потенциальной поездки Зеленского в США.
Согласно словам медийщика, потенциальная поездка Зеленского в Белый дом обсуждается в Офисе Президента с момента, когда Трамп усилил давление по ускорению переговоров для урегулирования войны.
Есть два лагеря: один считает, что Зеленский должен поехать в Вашингтон, чтобы лично обсудить этот вопрос с Трампом; другой опасается, что что-то может пойти не так, как запланировано, и привести к серьезной неудаче,
– отметил Миллер.
Журналист уточнил, что решение о визите будет зависеть от результатов переговоров в Женеве и того, "будут ли считать украинцы, что есть что-то, под чем они могут подписаться, не продавая страну".
Встреча Зеленского и Трампа: последние новости
Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на этой неделе не запланирована на этой неделе не запланирована, о чем сообщали СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.
Ранее медиа информировали о запросе с украинской стороны о встрече двух лидеров в Белом доме до дедлайна Трампа для согласования условий "мирного плана" из 28 пунктов, который истекает 27 ноября.
Также известно, что Белый дом выдвинул условием для встречи с Зеленским продуктивные переговоры делегаций в Женевеі.