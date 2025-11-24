Візит Зеленського до США: одні в команді "за", інші – "бояться, що щось може піти не так", – FT
- Команда Зеленського поділилася на два табори щодо потенційної поїздки до США, про що пише журналіст FT.
- Частина оточення Зеленського радить йому летіти до Трампа, інші – побоюються.
У команді президента Зеленського від минулого тижня обговорюють питання візиту у Вашингтон. Водночас думки в Офісі Президента щодо потенційної поїздки лідера до США розділилися.
Про це пише 24 Канал з посиланням на допис журналіста The Financial Times Крістофера Міллера на сторінці в Х.
Як реагують на потенційну поїздку Зеленського до США?
Журналіст зазначає, що українська делегація відчула "реальний прогрес" на переговорах у Женеві, попри складні дискусії. Він також висловився щодо потенційної поїздки Зеленського до США.
Відповідно до слів медійника, потенційна поїздка Зеленського у Білий дім обговорюється в Офісі Президента із моменту, коли Трамп посилив тиск щодо прискорення переговорів для врегулювання війни.
Є два табори: один вважає, що Зеленський повинен поїхати у Вашингтона, щоб особисто обговорити це питання з Трампом; інший побоюється, що щось може піти не так, як заплановано, і призвести до серйозної невдачі,
– зазначив Міллер.
Журналіст уточнив, що рішення про візит залежатиме від результатів переговорів у Женеві і того, "чи вважатимуть українці, що є щось, під чим вони можуть підписатися, не продаючи країну".
Зустріч Зеленського і Трампа: останні новини
Зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом цього тижня не запланована, про що повідомляли ЗМІ з посиланням на джерела у Білому домі.
Раніше медіа інформували про запит з українського боку про зустріч двох лідерів у Білому домі до дедлайну Трампа для погодження умов "мирного плану" із 28 пунктів, який спливає 27 листопада.
Також відомо, що Білий дім висунув умовою для зустрічі із Зеленським продуктивні переговори делегацій у Женеві.