Пока Кремль угрожает, Трамп провел еще один "конструктивный разговор" с Путиным

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит в сети Х, передает 24 Канал.

Как сообщила пресс-служба американского президента, диалог между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным касался войны в Украине. Беседа лидеров оказалась "позитивной".

Отметим, незадолго до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в атаке на резиденцию главы Кремля.

Он сказал, что Москва готовит соответствующие ответные меры и намерена скорректировать свою позицию в отношении дальнейших переговоров.

Накануне, 28 декабря, состоялись переговоры Зеленского с Трампом в США. Перед встречей с президентом Украины глава Белого дома провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он длился час и 15 минут.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры двух стран имеют близкие позиции по поводу того, что предложенное временное прекращение огня только затянет конфликт в Украине. Кроме того, американский президент отметил, что украинский кризис оказался для него самым сложным из всех международных войн и кризисов.

В то же время сам Трамп во время совместной пресс-конференции с Зеленским по итогам переговоров заявил, что видел во время разговора очень интересный обмен мнениями с Путиным и понял, что глава Кремля стремится к трехсторонней встрече.