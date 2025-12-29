Пока Кремль угрожает, Трамп провел еще один "конструктивный разговор" с Путиным
- Американский лидер по телефону поговорил с главой Кремля.
- Разговор касался войны в Украине и прошел "позитивно".
Дональд Трамп 29 декабря в очередной раз поговорил с Владимиром Путиным. Этот звонок в Белом доме охарактеризовали положительным. Этот звонок в Белом доме назвали позитивным. Он состоялся даже несмотря на предварительные угрозы со стороны России нанести удары по территории Украины якобы в ответ на атаку по резиденции Путина.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит в сети Х, передает 24 Канал.
Что известно о разговоре Трампа с Путиным?
Как сообщила пресс-служба американского президента, диалог между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным касался войны в Украине. Беседа лидеров оказалась "позитивной".
Отметим, незадолго до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в атаке на резиденцию главы Кремля.
Он сказал, что Москва готовит соответствующие ответные меры и намерена скорректировать свою позицию в отношении дальнейших переговоров.
Предварительная беседа американского и российского президентов
Накануне, 28 декабря, состоялись переговоры Зеленского с Трампом в США. Перед встречей с президентом Украины глава Белого дома провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он длился час и 15 минут.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры двух стран имеют близкие позиции по поводу того, что предложенное временное прекращение огня только затянет конфликт в Украине. Кроме того, американский президент отметил, что украинский кризис оказался для него самым сложным из всех международных войн и кризисов.
В то же время сам Трамп во время совместной пресс-конференции с Зеленским по итогам переговоров заявил, что видел во время разговора очень интересный обмен мнениями с Путиным и понял, что глава Кремля стремится к трехсторонней встрече.
Кроме того, президент США считает, что Вашингтону нужно сотрудничать с Россией. По его словам, торговля с Москвой может быть довольно успешной, ведь страна-агрессор богата на минералы.