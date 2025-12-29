Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівіт у мережі Х, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія хоче вдарити по будівлях уряду в Києві, – Зеленський про "атаку на резиденцію Путіна"

Що відомо про розмову Трампа з Путіним?

Як поінформувала пресслужба американського президента, діалог між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним стосувався війни в Україні.

Розмова лідерів видалася "позитивною".

Зауважимо, незадовго до цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію очільника Кремля. Він сказав, що Москва готує відповідні кроки у відповідь та має намір скоригувати свою позицію щодо подальших переговорів.

Попередня бесіда американського та російського президентів

  • Напередодні, 28 грудня відбулися перемовини Зеленського з Трампом у США. Перед зустріччю з президентом України очільник Білого дому провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вона тривала годину та 15 хвилин.

  • Як повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, лідери двох країн мають близькі позиції щодо того, що запропоноване тимчасове припинення вогню лише затягне конфлікт в Україні. Крім того, американський президент зазначив, що українська криза виявилася для нього найскладнішою серед усіх міжнародних війн і криз.

  • Водночас сам Трамп під час спільної пресконференції із Зеленським за підсумками переговорів заявив, що бачив під час розмови дуже цікавий обмін думками з Путіним і зрозумів, що очільник Кремля прагне тристоронньої зустрічі.

  • Окрім цього, президент США вважає, що Вашингтону потрібно співпрацювати з Росією. За його словами, торгівля з Москвою може бути доволі успішною, адже країна-агресорка багата на мінерали.