Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівіт у мережі Х, передає 24 Канал.

Як поінформувала пресслужба американського президента, діалог між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним стосувався війни в Україні.

Розмова лідерів видалася "позитивною".

Зауважимо, незадовго до цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію очільника Кремля. Він сказав, що Москва готує відповідні кроки у відповідь та має намір скоригувати свою позицію щодо подальших переговорів.

Напередодні, 28 грудня відбулися перемовини Зеленського з Трампом у США. Перед зустріччю з президентом України очільник Білого дому провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вона тривала годину та 15 хвилин.

Як повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, лідери двох країн мають близькі позиції щодо того, що запропоноване тимчасове припинення вогню лише затягне конфлікт в Україні. Крім того, американський президент зазначив, що українська криза виявилася для нього найскладнішою серед усіх міжнародних війн і криз.

Водночас сам Трамп під час спільної пресконференції із Зеленським за підсумками переговорів заявив, що бачив під час розмови дуже цікавий обмін думками з Путіним і зрозумів, що очільник Кремля прагне тристоронньої зустрічі.