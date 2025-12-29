Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит в сети Х, передает 24 Канал.

Что известно о разговоре Трампа с Путиным?

Как сообщила пресс-служба американского президента, диалог между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным касался войны в Украине. Беседа лидеров оказалась "позитивной".

Отметим, незадолго до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в атаке на резиденцию главы Кремля.

Он сказал, что Москва готовит соответствующие ответные меры и намерена скорректировать свою позицию в отношении дальнейших переговоров.