Покровск откроет путь к наступлению на два города, – в The Independent рассказали о намерениях россиян
- Российская армия стремится захватить Покровск, чтобы открыть путь к наступлению на Краматорск и Славянск.
- Захват Покровска станет важным достижением для России, поскольку он откроет плацдарм для дальнейшего наступления на Донбассе.
Российская армия стремится захватить Покровск в Донецкой области. Его захват может открыть путь к наступлению на еще два города.
Речь идет о Краматорске и Славянске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.
Смотрите также Действовать нестандартно, – генерал сказал, как разомкнуть клещи вокруг Покровска
Почему россияне стремятся захватить Покровск?
По данным издания, окончательной целью оккупантов является захват всего Донбасса. Сейчас Украина контролирует около 10% региона, что примерно составляет 5000 квадратных километров.
Оккупация Покровска и соседнего города Константиновка открыло бы для россиян плацдарм для наступления на последние крупные города Донецкой области, которые остались под контролем Украины – Краматорск и Славянск. Это стало бы для Кремля самым большим достижением с момента захвата Авдеевки в 2024 году.
Роб Ли, старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики, и другие аналитики отмечают, что "захват Покровска принесет России важную победу, особенно если она сможет сделать это до конца года".
Какая ситуация в Покровске: коротко о главном
У Покровске продолжаются ожесточенные бои. Ситуация в городе все больше обостряется. Туда зашло большое количество российских ДРГ, которые трудно обнаружить и уничтожить. Они просачиваются в украинские порядки и логистику, создавая там хаос. Командование пытается стабилизировать ситуацию, однако это трудно сделать.
На 11 часов 4 ноября известно, что российская армия имеет 4 продвижения в Покровске. В частности оккупанты продвинулись вблизи села Казацкое Покровского района, которое расположено возле Мирнограда.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что ситуация вокруг Покровска остается критической – до потенциального окружения украинских войск осталось около 5 километров. Основная задача сейчас заключается в выигрыше времени для организованного отступления подразделений с опасных участков.