Укр Рус
Геополитика Европа Планировали инсценировать покушение: российские спецслужбы хотели помочь Орбану на выборах, – WP
21 марта, 13:57
3

Разведка России планировала инсценировать покушение на Орбана, чтобы повлиять на исход выборов

Юлия Харченко
Основні тези
  • Российская разведка якобы планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана для влияния на выборы.
  • Кремль отрицает существование такого плана, называя информацию дезинформацией, а представители Орбана не комментируют.

Российская Служба внешней разведки якобы предлагала инсценировать покушение на премьера Венгрии Виктора Орбана. Такой сценарий должен был изменить ход избирательной кампании и повысить его рейтинги.

Орбан сосредоточен на победе на выборах и чувствует неуверенность в своей будущей победе. О плане российской разведки говорится в материале The Washington Post.

Что планировала сделать российская разведка?

Согласно информации, российские оперативники обеспокоились падением поддержки Орбана и предложили сценарий, который должен был бы изменить ход кампании. Во внутреннем отчете говорилось о необходимости перевести внимание избирателей с социально-экономических проблем на вопросы безопасности и стабильности.

Пока никаких реальных попыток нападения на Орбана не зафиксировано. В то же время в Кремле отрицают существование такого плана, называя информацию дезинформацией, а представители венгерского премьера от комментариев воздержались.

В последние недели партия Орбана активнее акцентирует на внешних угрозах, в частности вопросах энергетики и отношений с Украиной. Эксперты считают, что это может быть частью политической стратегии накануне выборов.

Что Орбан недавно заявлял об Украине?

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия поддержит предоставление Украине помощи только при возобновлении поставок нефти через нефтепровод "Дружба". Известно, что Венгрия и Словакия блокируют не только кредит для Украины, но и утверждение 20 пакета санкций против России.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не позволит втянуть себя в войну в Украине. Глава МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт против передачи оружия или финансовой помощи Украине.

  • Также Виктор Орбан утверждает, что его семья якобы получает угрозы от украинцев. Орбан заверил, что "у всех все хорошо", но отметил, что всему есть предел.