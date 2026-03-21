Разведка России планировала инсценировать покушение на Орбана, чтобы повлиять на исход выборов

Российская Служба внешней разведки якобы предлагала инсценировать покушение на премьера Венгрии Виктора Орбана. Такой сценарий должен был изменить ход избирательной кампании и повысить его рейтинги.

Орбан сосредоточен на победе на выборах и чувствует неуверенность в своей будущей победе. О плане российской разведки говорится в материале The Washington Post.

Что планировала сделать российская разведка?

Согласно информации, российские оперативники обеспокоились падением поддержки Орбана и предложили сценарий, который должен был бы изменить ход кампании. Во внутреннем отчете говорилось о необходимости перевести внимание избирателей с социально-экономических проблем на вопросы безопасности и стабильности.

Пока никаких реальных попыток нападения на Орбана не зафиксировано. В то же время в Кремле отрицают существование такого плана, называя информацию дезинформацией, а представители венгерского премьера от комментариев воздержались.

В последние недели партия Орбана активнее акцентирует на внешних угрозах, в частности вопросах энергетики и отношений с Украиной. Эксперты считают, что это может быть частью политической стратегии накануне выборов.

Что Орбан недавно заявлял об Украине?