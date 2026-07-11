"Разбомбить их": Трамп оставил инструкции на случай своей ликвидации Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что оставил четкие указания на случай своего убийства или покушения, которое, по его словам, может организовать Иран. Он предупредил, что в ответ Соединенные Штаты нанесут Тегерану беспрецедентный удар.
Об этом пишет The New York Post.
Что приказал делать Трамп в случае своей смерти от рук Ирана?
После похорон Верховного лидера Ирана Али Хаменеи ситуация обострилась. В иранских городах люди массово высказывают угрозы в адрес Трампа. Сам американский лидер хорошо знает о возможных планах Тегерана ликвидировать его и оставил инструкции на случай попыток.
Я уже давно нахожусь в их списке. Если что-то случится, буквально разбомбить их с такой силой, какой они еще никогда не видели,
– сказал Трамп.
Президент также отметил, что информация о якобы новом плане покушения не является новой. По его словам, Тегеран считает его главной целью уже много лет. Противостояние между Трампом и Ираном продолжается с 2020 года, когда по приказу тогдашнего президента США был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани. С тех пор иранские власти неоднократно заявляли о намерении отомстить.
Отвечая на вопрос о сообщениях относительно якобы нового иранского плана покушения, о котором, по данным СМИ, Израиль предупредил США, Дональд Трамп опроверг существование какого-либо нового заговора. Он заявил, что Израиль не предоставил никакой новой информации по этому поводу.
Во время саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп резко раскритиковал Иран, обвинив его в нарушении договоренностей о деэскалации после атак в Ормузском проливе. По завершении саммита Трамп сменил самолет по пути домой. В Белом доме пояснили, что такое решение было принято из соображений безопасности.
Напомним, администрация Дональда Трампа готовится к возможному военному конфликту с Ираном в Ормузском проливе, если Тегеран начнет атаковать торговые суда. В Белом доме предполагают, что боевые действия могут длиться от нескольких дней до нескольких недель, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий Ирана.