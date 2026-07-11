Про це пише The New York Post.

Що наказав робити Трамп у разі своєї смерті від рук Ірану?

Після похорону Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, ситуація загострилася. В іранських містах люди масово виступають з погрозами на адресу Трампа. Сам американський лідер добре знає про можливі плани Тегерану ліквідувати його та залишив інструкції, якщо будуть спроби.

Я вже давно перебуваю в їхньому списку. Якщо щось станеться, буквально розбомбити їх на рівнях, яких вони ще ніколи не бачили,

– сказав Трамп.

Президент також зазначив, що інформація про нібито новий план замаху не є новою. За його словами, Тегеран вважає його головною ціллю вже багато років. Протистояння між Трампом та Іраном триває з 2020 року, коли за наказом тодішнього президента США було ліквідовано іранського генерала Касема Сулеймані. Відтоді іранська влада неодноразово заявляла про намір помститися.

Відповідаючи на запитання про повідомлення щодо нібито нового іранського плану замаху, про який, за даними ЗМІ, Ізраїль попередив США, Дональд Трамп заперечив існування будь-якої нової змови. Він заявив, що Ізраїль не надав жодної нової інформації з цього приводу.

Під час саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп різко розкритикував Іран, звинувативши його у порушенні домовленостей про деескалацію після атак в Ормузькій протоці. Після завершення саміту Трамп змінив літак дорогою додому. У Білому домі пояснили, що таке рішення ухвалили з міркувань безпеки.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа готується до можливого військового конфлікту з Іраном в Ормузькій протоці, якщо Тегеран почне атакувати торговельні судна. У Білому домі припускають, що бойові дії можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів, а подальший розвиток ситуації залежатиме від дій Ірану.