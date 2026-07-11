Про це пише The New York Post.
Що наказав робити Трамп у разі своєї смерті від рук Ірану?
Після похорону Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, ситуація загострилася. В іранських містах люди масово виступають з погрозами на адресу Трампа. Сам американський лідер добре знає про можливі плани Тегерану ліквідувати його та залишив інструкції, якщо будуть спроби.
Я вже давно перебуваю в їхньому списку. Якщо щось станеться, буквально розбомбити їх на рівнях, яких вони ще ніколи не бачили,
– сказав Трамп.
Президент також зазначив, що інформація про нібито новий план замаху не є новою. За його словами, Тегеран вважає його головною ціллю вже багато років. Протистояння між Трампом та Іраном триває з 2020 року, коли за наказом тодішнього президента США було ліквідовано іранського генерала Касема Сулеймані. Відтоді іранська влада неодноразово заявляла про намір помститися.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Відповідаючи на запитання про повідомлення щодо нібито нового іранського плану замаху, про який, за даними ЗМІ, Ізраїль попередив США, Дональд Трамп заперечив існування будь-якої нової змови. Він заявив, що Ізраїль не надав жодної нової інформації з цього приводу.
Під час саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп різко розкритикував Іран, звинувативши його у порушенні домовленостей про деескалацію після атак в Ормузькій протоці. Після завершення саміту Трамп змінив літак дорогою додому. У Білому домі пояснили, що таке рішення ухвалили з міркувань безпеки.
Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа готується до можливого військового конфлікту з Іраном в Ормузькій протоці, якщо Тегеран почне атакувати торговельні судна. У Білому домі припускають, що бойові дії можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів, а подальший розвиток ситуації залежатиме від дій Ірану.