Про це повідомляє Axios.

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Що відомо про можливі бої через Ормузьку протоку?

За словами співрозмовників видання, тривалість потенційної військової кампанії безпосередньо залежатиме від подальших дій Ірану.

У Білому домі вважають, що конфлікт може обмежитися одним або двома днями, однак не виключають, що бойові дії триватимуть тиждень або навіть місяць. Ключовим фактором стане те, чи намагатиметься Тегеран атакувати торгівельні судна в Ормузькій протоці.

Американські чиновники зазначають, що наразі Вашингтон перебуває у вигіднішій позиції для можливого загострення. За останні тижні сотні нафтових танкерів уже змогли пройти через Ормузьку протоку, що частково знизило ризики для світового нафтового ринку. Саме це дозволяє США діяти впевненіше, адже загроза миттєвого різкого стрибка цін на нафту стала меншою, ніж очікувалося раніше.

Нова ескалація пов'язана з внутрішніми суперечностями в іранському керівництві. Один з американських посадовців заявив, що найбільш радикальні представники влади Ірану залишилися незадоволеними результатами меморандуму про взаєморозуміння зі Сполученими Штатами.

Зокрема, Тегеран розраховував отримати більше економічних переваг після часткового послаблення санкцій, однак цього не сталося. Попри зміну американської санкційної політики, Іран і надалі стикався зі значними труднощами під час продажу нафти, оскільки міжнародні банки не поспішали фінансувати відповідні операції, а багато держав не хотіли покладатися лише на тимчасові винятки із санкційного режиму.

Крім того, заморожені іранські активи залишилися недоступними, оскільки Тегеран так і не виконав частину своїх зобов'язань, передбачених домовленостями щодо ядерної програми.

Ще одним фактором стало те, що після укладення за посередництва США рамкової угоди між Ізраїлем і Ліваном окремі положення попереднього меморандуму з Іраном втратили актуальність.

Один із представників американської адміністрації зазначив, що саме невдоволення частини іранського керівництва стало поштовхом до нинішнього загострення.

Частина іранського керівництва була незадоволена всім цим... Вони почали стріляти, і ми вирішили, що настав час дати їм відсіч. Це процес. У нас є терпіння. Якщо ми відчуваємо, що не отримуємо бажану угоду, ми не будемо її укладати,

– сказав американський посадовець.

У Білому домі наголошують, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень Тегерана. Якщо Іран не вдаватиметься до атак на міжнародне судноплавство, масштабної військової кампанії може вдатися уникнути.

Нагадаємо, Сполучені Штати намагаються переконати Іран відмовитися від намірів встановити контроль над судноплавством в Ормузькій протоці та не вводити плату за прохід торгівельних суден.

У межах переговорів Вашингтон запропонував компроміс: Тегеран відмовляється від претензій на контроль над протокою, а натомість отримує доступ до частини заморожених за кордоном активів. Зокрема, йдеться про можливе розблокування 6 мільярдів доларів із приблизно 100 мільярдів доларів іранських коштів, які залишаються заблокованими.

Втім, іранська влада відкинула таку пропозицію. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що Ормузька протока перебуває під юрисдикцією Ірану, а не США. Крім того, представники іранських збройних сил попередили, що будь-які судна, які рухатимуться маршрутами без погодження з Тегераном, можуть стати об'єктом "негайної та рішучої відповіді".

Аналітики зазначають, що для Ірану значно привабливішим варіантом є запровадження постійного збору за прохід через Ормузьку протоку, який потенційно може приносити державі близько 40 мільярдів доларів щороку. Саме через це переговори між Вашингтоном і Тегераном залишаються складними, а ситуація навколо протоки продовжує бути одним із ключових факторів напруженості на світовому нафтовому ринку.