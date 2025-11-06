Единственное, что объединит США: политтехнолог объяснил, почему Трамп может активизировать давление на Россию
- Политтехнолог Тарас Загородний считает, что Украина должна использовать вопрос России для создания дискомфорта Трампу, поскольку это единственное, что объединяет демократов и республиканцев.
- Демократическая партия переживает кризис лидерства, их рейтинги не растут, несмотря на падение рейтингов республиканцев, а заметны только радикальные представители левого крыла.
Победа демократов в Нью-Йорке не является проблемой для Трампа – наоборот, левая риторика нового мэра создает проблемы самой Демократической партии. Единственное, что сейчас объединяет демократов и республиканцев – это вопрос Украины.
Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что Украина должна максимально использовать эту тему и заставить Трампа думать, что он может решить проблему через давление на Россию, а тем временем продолжать бить по РФ собственными силами.
Почему тема Украины сейчас объединяет демократов и республиканцев?
Есть четкая градация: демократические штаты, республиканские штаты, и штаты, где голосуют то за одних, то за других. Именно там происходит главная борьба. Демократы выиграли в городах, которые традиционно их поддерживали, поэтому это не большая проблема для республиканцев.
Главное – дать новому мэру Нью-Йорка развернуться на полную. Пусть вводит налоги на богачей, сокращает полицию, чтобы люди начали бежать из города и он захлебнулся в преступности. Потом Трамп будет показывать на выборах, до чего демократы довели Нью-Йорк,
– подчеркнул Загородний.
В отличие от Европы, в США падение рейтингов не вызывает досрочных выборов, ведь перевыборы Конгресса проходят регулярно каждые два года. Это не приведет к отставке Трампа.
В то же время демократы переживают кризис лидерства: рейтинги республиканцев снижаются, но поддержка демократов не растет. Камала Харрис имеет лишь около 10%. Партия фактически не имеет яркого лица, зато заметны только радикальные представители ее левого крыла.
"Чем больше проблем у Трампа, тем больше мы должны говорить ему, что все проблемы можно решить через Россию. Единственное, что сейчас объединяет демократов и республиканцев – это вопрос Украины. Единственный способ для демократов вернуться в большую игру – педалировать тему Украины. А Украина должна самостоятельно производить ракеты и наносить удары по России", – подчеркнул Загородний.
Что известно о попытках Трампа завершить войну в Украине?
- Встреча Орбана с Трампом запланирована на 7 ноября 2025 года в Вашингтоне. Во время переговоров Трамп может попытаться убедить Орбана изменить позицию по Украине. Кроме того, он стремится, чтобы Венгрия начала покупать газ и нефть из США.
- США намерены сосредоточиться на урегулировании войны в Украине после стабилизации ситуации в секторе Газы. Вашингтон планирует активизировать мирные усилия по Украине, как только конфликт на Ближнем Востоке будет урегулирован.
Трамп усилил давление на Россию, вводя новые санкции и передавая Украине разведданные, позволяющие эффективнее наносить удары по российским НПЗ.