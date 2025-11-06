Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, что Украина должна максимально использовать эту тему и заставить Трампа думать, что он может решить проблему через давление на Россию, а тем временем продолжать бить по РФ собственными силами.

Смотрите также: Не для Трампа: политтехнолог сказал, для кого новый мэр Нью-Йорка станет проблемой

Почему тема Украины сейчас объединяет демократов и республиканцев?

Есть четкая градация: демократические штаты, республиканские штаты, и штаты, где голосуют то за одних, то за других. Именно там происходит главная борьба. Демократы выиграли в городах, которые традиционно их поддерживали, поэтому это не большая проблема для республиканцев.

Главное – дать новому мэру Нью-Йорка развернуться на полную. Пусть вводит налоги на богачей, сокращает полицию, чтобы люди начали бежать из города и он захлебнулся в преступности. Потом Трамп будет показывать на выборах, до чего демократы довели Нью-Йорк,

– подчеркнул Загородний.

В отличие от Европы, в США падение рейтингов не вызывает досрочных выборов, ведь перевыборы Конгресса проходят регулярно каждые два года. Это не приведет к отставке Трампа.

В то же время демократы переживают кризис лидерства: рейтинги республиканцев снижаются, но поддержка демократов не растет. Камала Харрис имеет лишь около 10%. Партия фактически не имеет яркого лица, зато заметны только радикальные представители ее левого крыла.

"Чем больше проблем у Трампа, тем больше мы должны говорить ему, что все проблемы можно решить через Россию. Единственное, что сейчас объединяет демократов и республиканцев – это вопрос Украины. Единственный способ для демократов вернуться в большую игру – педалировать тему Украины. А Украина должна самостоятельно производить ракеты и наносить удары по России", – подчеркнул Загородний.

Что известно о попытках Трампа завершить войну в Украине?