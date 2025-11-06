Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що Україна має максимально використовувати цю тему й змусити Трампа думати, що він може розв'язати проблему через тиск на Росію, а тим часом продовжувати бити по РФ власними силами.

Дивіться також: Не для Трампа: політтехнолог сказав, для кого новий мер Нью-Йорка стане проблемою

Чому тема України зараз об’єднує демократів і республіканців?

Є чітка градація: демократичні штати, республіканські штати, і штати, де голосують то за одних, то за інших. Саме там відбувається головна боротьба. Демократи виграли в містах, які традиційно їх підтримували, тому це не велика проблема для республіканців.

Головне – дати новому меру Нью-Йорка розгорнутися на повну. Нехай запроваджує податки на багатіїв, скорочує поліцію, щоб люди почали тікати з міста й воно захлинулося у злочинності. Потім Трамп показуватиме на виборах, до чого демократи довели Нью-Йорк,

– підкреслив Загородній.

На відміну від Європи, у США падіння рейтингів не спричиняє дострокових виборів, адже перевибори Конгресу проходять регулярно кожні два роки. Це не призведе до відставки Трампа.

Водночас демократи переживають кризу лідерства: рейтинги республіканців знижуються, але підтримка демократів не зростає. Камала Гарріс має лише близько 10%. Партія фактично не має яскравого обличчя, натомість помітні лише радикальні представники її лівого крила.

"Чим більше проблем у Трампа, тим більше ми повинні говорити йому, що всі проблеми можна розв'язати через Росію. Єдине, що зараз об'єднує демократів і республіканців – це питання України. Єдиний спосіб для демократів повернутися у велику гру – педалювати тему України. А Україна має самостійно виробляти ракети та завдавати ударів по Росії", – наголосив Загородній.

Що відомо про спроби Трампа завершити війну в Україні?