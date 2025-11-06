Их встреча должна состояться 7 ноября 2025 года. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, у Трампа и Орбана подобные методы управления странами. Именно поэтому президент США может быть довольно благосклонным к премьеру Венгрии.

Чем может завершиться встреча Трампа и Орбана?

Валерий Клочок отметил, что относится довольно осторожно к мысли, что Трамп может иметь рычаги давления на Орбана.

Однако американский лидер заинтересован в Венгрии, чтобы она покупала у США газ и нефть. Он может этого добиться.

Вопрос только в цене. Орбан это прекрасно понимает. Ему безразлично, кто будет поставлять ему нефть и газ. Ему важно, кто будет платить за это, ведь он сам платить не хочет,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Несмотря на это, Венгрии, если она договорится с США, будет нелегко разорвать контракт с Россией на поставку энергоресурсов, ведь договор еще продлится несколько лет.

Клочок также отметил, что после визита Орбана в Вашингтон, не исключено, что Трамп поедет в Будапешт для проведения саммита с Владимиром Путиным.

Все для того, чтобы поддержать Орбана на выборах, чтобы тот лоббировал интересы Трампа в Европе, потому что там нет политиков, которые бы продвигали ценности президента США,

– предположил аналитик.

Поэтому он добавил, что не ожидает каких-то прорывных решений для Украины от предстоящей встречи Трампа с Орбаном в Вашингтоне.

Что ожидать от встречи Трампа с Орбаном?