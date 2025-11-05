Об этом заявила евродепутат от правящей партии "Фидес" Кинга Гал, сообщает 24 Канал.

В чем в Венгрии обвинили Европарламент?

По словам Гал, принятие отчета комитетом Европарламента по гражданским свободам является очередным "позорным шагом" в многолетней кампании против Венгрии.

Сегодня комитет Европарламента проголосовал за отчет по процедуре по статье 7 против Венгрии. Это еще один позорный шаг в серии политически мотивированных атак против Венгрии, продолжающихся уже много лет,

– написала она в соцсети.

Евродепутат также сообщила, что политическая группа "Патриоты за Европу", в которую входит "Фидес", планирует подать поправки к отчету, чтобы "разоблачить политическую предвзятость" этого документа.

Она считает, что "Венгрия подвергается атакам из-за отказа отправлять оружие в Украину, не допускать нелегальных мигрантов в страну и не внедрять гендерную идеологию в школы".

По ее мнению, процедура по статье 7 – "безосновательная и бесконечная" – станет позором для истории Евросоюза.

Комитет Европарламента 5 ноября одобрил промежуточный отчет по ситуации с верховенством права в Венгрии. Документ является частью процесса, начатого еще в 2018 году из-за систематических нарушений демократических принципов и ценностей ЕС правительством Виктора Орбана.

Окончательное обсуждение и голосование резолюции на основе этого отчета запланировано на 24 ноября во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

Согласно статье 7 Договора о ЕС, в случае подтверждения серьезных нарушений страна-член может временно потерять часть своих прав, включая право голоса.

