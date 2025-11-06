Єдине, що зараз об’єднає США: політтехнолог пояснив, чому Трамп може активізувати тиск на Росію
- Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Україна має використовувати питання Росії для створення дискомфорту Трампу, оскільки це єдине, що об'єднує демократів і республіканців.
- Демократична партія переживає кризу лідерства, їхні рейтинги не ростуть, попри падіння рейтингів республіканців, а помітні лише радикальні представники лівого крила.
Перемога демократів у Нью-Йорку не є проблемою для Трампа – навпаки, ліва риторика нового мера створює проблеми самій Демократичній партії. Єдине, що зараз об'єднує демократів і республіканців – це питання України.
Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що Україна має максимально використовувати цю тему й змусити Трампа думати, що він може розв'язати проблему через тиск на Росію, а тим часом продовжувати бити по РФ власними силами.
Чому тема України зараз об’єднує демократів і республіканців?
Є чітка градація: демократичні штати, республіканські штати, і штати, де голосують то за одних, то за інших. Саме там відбувається головна боротьба. Демократи виграли в містах, які традиційно їх підтримували, тому це не велика проблема для республіканців.
Головне – дати новому меру Нью-Йорка розгорнутися на повну. Нехай запроваджує податки на багатіїв, скорочує поліцію, щоб люди почали тікати з міста й воно захлинулося у злочинності. Потім Трамп показуватиме на виборах, до чого демократи довели Нью-Йорк,
– підкреслив Загородній.
На відміну від Європи, у США падіння рейтингів не спричиняє дострокових виборів, адже перевибори Конгресу проходять регулярно кожні два роки. Це не призведе до відставки Трампа.
Водночас демократи переживають кризу лідерства: рейтинги республіканців знижуються, але підтримка демократів не зростає. Камала Гарріс має лише близько 10%. Партія фактично не має яскравого обличчя, натомість помітні лише радикальні представники її лівого крила.
"Чим більше проблем у Трампа, тим більше ми повинні говорити йому, що всі проблеми можна розв'язати через Росію. Єдине, що зараз об'єднує демократів і республіканців – це питання України. Єдиний спосіб для демократів повернутися у велику гру – педалювати тему України. А Україна має самостійно виробляти ракети та завдавати ударів по Росії", – наголосив Загородній.
Що відомо про спроби Трампа завершити війну в Україні?
- Зустріч Орбана з Трампом запланована на 7 листопада 2025 року у Вашингтоні. Під час переговорів Трамп може спробувати переконати Орбана змінити позицію щодо України. Крім того, він прагне, щоб Угорщина почала купувати газ і нафту зі США.
- США мають намір зосередитися на врегулюванні війни в Україні після стабілізації ситуації в секторі Гази. Вашингтон планує активізувати мирні зусилля щодо України, щойно конфлікт на Близькому Сході буде врегульовано.
Трамп посилив тиск на Росію, запроваджуючи нові санкції та передаючи Україні розвіддані, які дозволяють ефективніше завдавати ударів по російських НПЗ.