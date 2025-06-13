У Трампа нет желания понять, что такое Россия и Путин, – американский аналитик Бланк

Экс-консультант ЦРУ Стивен Бланк объяснил проблемы политики Дональда Трампа в отношении России. По его мнению, американский лидер не желает понять, что такое европейская безопасность, Россия и Владимир Путин.

Об этом американский аналитик, экс-консультант ЦРУ и бывший профессор Военного колледжа армии США Стивен Бланк рассказал 24 Каналу.

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Чего не понимает Дональд Трамп

Аналитик вспомнил о замечании The Wall Street Journal о том, что Дональд Трамп – единственный человек на планете, который до сих пор не понял, чего на самом деле хочет Владимир Путин в Украине. По его словам, хотя Путин годами четко и открыто говорит о своих целях, нынешняя администрация ведет себя так, будто ей еще надо "дать две недели" на подумать.

Бланк отметил, что стратегия администрации Трампа – это набор импульсивных решений, эмоций, нарциссизма и нескольких плохих идей – там нет реального понимания европейской безопасности.

Это (Дональд Трамп – 24 Канал) идеальный пример президента, который сам не знает, чего хочет, и не имеет никакого представления о том, как достичь своих целей. У него нет понимания, и, похоже, даже желания понять – что такое европейская безопасность. И уж тем более – что такое Владимир Путин и Россия,

– заявил американец.

Он подчеркнул, что для защиты Европы нужно создать единую систему командования и управления – общее европейское командование, а не немецкое, французское или британское отдельно. "На сегодня такой структуры за пределами НАТО просто не существует. И если убрать США из НАТО – эта структура просто развалится", – подчеркнул Бланк.

По его словам, положительные результаты в обороне Европы не появляются по мановению руки – это все должно происходить системно и взвешенно. "А это – полная противоположность стилю администрации Трампа. Там все базируется на импульсе, эмоциях и зрелище. Но не на содержании и не на стратегии", – подчеркнул аналитик.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Путин врет Трампу. В то же время украинский лидер отметил, что президент США понимает и "видит насквозь" российского диктатора.