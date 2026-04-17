Победа Петера Мадьяра на выборах в Венгрии означает новую политическую эпоху в отношениях между Европой и Украиной. Однако новый премьер не спешит проявлять проукраинскую позицию – его заявления по кредиту на 90 миллиардов евро указывают, что он избегает ответственности.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, что Венгрия зависит от дешевой российской нефти, но и не готова отказаться от поддержки ЕС.

Станет ли новое правительство Венгрии менее зависимым от России?

Петер Мадьяр намекает, что разблокирование кредита для Украины – это ответственность Виктора Орбана. В то же время он условно связывает кредит с восстановлением нефтепровода "Дружба". По мнению эксперта, это показывает его нежелание брать на себя сложные решения.

Не стоит ожидать, что новый премьер будет суперпроевропейским. Трамп сказал, что Мадьяр "классный парень" и они будут ладить. Россияне пока не спешат высказываться, они подходят к этому прагматично – для Венгрии важны дешевые нефть и газ,

– сказал Клочок.

Относительно диверсификации энергоснабжения, то ожидать прорыва со стороны Мадьяра не стоит. Он, вероятно, не будет откровенно пророссийским, как Орбан. Но его можно сравнить с премьерами Чехии и Словакии, которые являются скорее социалистами, которые не понимают угроз, которые надвигаются.

Вместе с тем Мадьяр не может отказаться от сотрудничества с ЕС, потому что на кону 35 миллиардов евро кредита для венгерской экономики. Экономика страны нуждается в этих средствах. Однако ЕС выдвинул ряд условий для их получения, которые, хотя и кажутся серьезными, на самом деле вполне реальны для выполнения.

"Это не только кредит, но и дотационные деньги, которые не нужно возвращать. Интересно, что условия об усилении сотрудничества с ЕС и соглашение с прокуратурой по коррупционным делам могут приблизить Мадьяра к Европе и уменьшить проблемы для союза. 28 миллиардов евро растянули компании близкие к Орбану, и это шанс для Мадьяра выполнить предвыборное обещание о борьбе с коррупцией", – объяснил Клочок.

По словам аналитика, однозначно нельзя говорить, что Мадьяр не будет контактировать с Россией, но вряд ли представители его правительства будут звонить Сергею Лаврову и сливать информацию, как их предшественники.

Обратите внимание! После поражения Виктора Орбана на парламентских выборах, в здании МИД Венгрии Петер Сирято мог уничтожить документы о сотрудничестве с россиянами. Об этом на пресс-конференции сообщил Петер Мадьяр. По его словам, министр закрылся в кабинете и вместе с сотрудниками уничтожал документы о снятии санкций с определенных россиян.

