Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные его страны будут перенимать опыт ВСУ в борьбе с российскими дронами. Эти учения будут проходить не на территории Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что известно об обучении поляков сбивать российские дроны?

Радослав Сикорский отметил, что польские команды борьбы с беспилотниками пройдут обучение от украинских операторов. Это должно помочь полякам защищаться от потенциальных будущих атак России на территорию их страны.

Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, а также гораздо более глубокий и актуальный опыт противостояния российской армии,

– сказал министр иностранных дел Польши.

Он подчеркнул, что именно украинцы будут учить поляков, как противостоять России, а не наоборот. И это должны как можно быстрее понять и общество, и правительства на Западе.

Обучение польских команд передовому украинскому опыту борьбы с беспилотниками будет происходить в учебном центре НАТО в Польше. По словам Сикорского, это безопаснее, чем делать эти учения в Украине.

Сикорский заявил, что реакция Польши на атаку России была бы "гораздо более жесткой", если бы во время воздушного удара 10 сентября на территории Польши пострадали или погибли люди. В то же время он отказался объяснить, каким именно мог бы быть такой ответ в будущем.

"С таким агрессором и лжецом, как Путин, срабатывает только жесткий контрдавление", – сказал он.

Как еще Украина будет помогать Польше с воздушной обороной?