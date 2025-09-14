Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що військові його країни переймуть досвід ЗСУ у боротьбі з російськими дронами. Ці навчання відбуватимуться не на території України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що відомо про навчання поляків збивати російські дрони?

Радослав Сікорський зазначив, що польські команди боротьби з безпілотниками пройдуть навчання від українських операторів. Це має допомогти полякам захищатися від потенційних майбутніх атак Росії на територію їхньої країни.

Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії,

– сказав міністр закордонних справ Польщі.

Він підкреслив, що саме українці будуть вчити поляків, як протистояти Росії, а не навпаки. І це мають якнайшвидше зрозуміти і суспільство, і уряди на Заході.

Навчання польських команд передовому українському досвіду боротьби з безпілотниками відбуватиметься у навчальному центрі НАТО в Польщі. За словами Сікорського, це безпечніше, ніж робити ці навчання в Україні.

Сікорський заявив, що реакція Польщі на атаку Росії була б "набагато жорсткішою", якби під час повітряного удару 10 вересня на території Польщі постраждали або загинули люди. Водночас він відмовився пояснити, якою саме могла б бути така відповідь у майбутньому.

"З таким агресором і брехуном, як Путін, спрацьовує лише найжорсткіший контртиск", – сказав він.

Як ще Україна допомагатиме Польщі з повітряною обороною?