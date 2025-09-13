Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Радослава Сикорского в соцсети Х.

Глава МИД Польши отметил, что Россия искажает правду относительно инцидента с дронами 10 сентября, представляя различные версии событий.

Так, правительство страны-агрессора утверждает, что российские беспилотники "ошибочно нарушили воздушное пространство Польши". Между тем посол России в ООН заявляет о "физической невозможности для российских беспилотников добраться до Польши".

Какой российской лжи мы должны верить?

– написал Сикорский.

В российском Министерстве обороны заявили, что, мол, объекты для поражения на территории Польши "не планировались". Там также цинично сказали, что готовы на эту тему провести консультации с министерством обороны Польши.

Президент США Дональд Трамп также повторил слова пропаганды Кремля, и сказал, что российские дроны могли "случайно залететь в Польшу". В то же время он сказал, что "не рад, что что-то происходит, связанное со всей этой ситуацией".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский лаконично и категорично ответил на слова Трампа, что это не так. То есть, что залет российских дронов на польскую территорию не был ошибкой.