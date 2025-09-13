Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Радослава Сікорського у соцмережі Х.

Глава МЗС Польщі наголосив, що Росія спотворює правду щодо інциденту з дронами 10 вересня, представляючи різні версії подій.

Так, уряд країни-агресорки стверджує, що російські безпілотники "помилково порушили повітряний простір Польщі". Тим часом посол Росії в ООН заявляє про "фізичну неможливість для російських безпілотників дістатися до Польщі".

Якій російській брехні ми повинні вірити?

– написав Сікорський.

У російському Міністерстві оборони заявили, що, мовляв, об'єкти для ураження на території Польщі "не планувалися". Там також цинічно сказали, що готові на цю тему провести консультації з міністерством оборони Польщі.

Президент США Дональд Трамп також повторив слова пропаганди Кремля, і сказав, що російські дрони могли "випадково залетіти в Польщу". Водночас він сказав, що "не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією".

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський лаконічно та категорично відповів на слова Трампа, що це не так. Тобто, що заліт російських дронів на польську територію не був помилкою.