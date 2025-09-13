Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Радослава Сікорського у соцмережі Х.
Що написав Сікорський про російську брехню щодо дронів?
Глава МЗС Польщі наголосив, що Росія спотворює правду щодо інциденту з дронами 10 вересня, представляючи різні версії подій.
Так, уряд країни-агресорки стверджує, що російські безпілотники "помилково порушили повітряний простір Польщі". Тим часом посол Росії в ООН заявляє про "фізичну неможливість для російських безпілотників дістатися до Польщі".
Якій російській брехні ми повинні вірити?
– написав Сікорський.
Що казали у Росії про ситуацію з дронами у Польщі?
У російському Міністерстві оборони заявили, що, мовляв, об'єкти для ураження на території Польщі "не планувалися". Там також цинічно сказали, що готові на цю тему провести консультації з міністерством оборони Польщі.
Президент США Дональд Трамп також повторив слова пропаганди Кремля, і сказав, що російські дрони могли "випадково залетіти в Польщу". Водночас він сказав, що "не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією".
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський лаконічно та категорично відповів на слова Трампа, що це не так. Тобто, що заліт російських дронів на польську територію не був помилкою.
Цікаво, що ввечері 13 вересня у східних регіонах Польщі була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Також призупинив роботу аеропорт у місті Люблін.