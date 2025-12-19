Польша возвращается к производству противопехотных мин: часть может получить Украина, – СМИ
- Польша планирует возобновить производство противопехотных мин для укрепления восточной границы после выхода из Оттавской конвенции.
- Часть излишков произведенных мин могут передать Вооруженным силам Украины, учитывая украинско-российский фронт как важный для польской и европейской безопасности.
Польша существенно корректирует подход к защите восточного фланга. Она закладывает в оборонную политику решения, которые еще несколько лет назад казались табу.
На фоне роста рисков безопасности в регионе Варшава переходит к более жесткой и прагматичной стратегии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на inpoland.
Смотрите также В Польше нашли, вероятно, обломки дрона
Какие оборонные решения приняла Польша?
Впервые со времен Холодной войны Польша планирует возобновить производство противопехотных мин и применять их для укрепления восточной границы. Такие шаги стали возможными после отказа страны от международных ограничений и в рамках обновленной военной доктрины.
Варшава официально вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает производство и использование противопехотных мин. Таким образом Польша присоединилась к странам Балтии, ранее принявшим аналогичные решения.
Это открывает путь к применению мин для усиления защиты границы с Беларусью и Калининградской областью России – направлений, которые в польских кругах безопасности считают наиболее уязвимыми.
В Министерстве обороны Польши заявляют о намерении максимально нарастить запасы таких боеприпасов. Производство противопехотных мин планируют интегрировать в программу "Восточный щит" (Tarcza Wschod), рассчитанную на 2024 – 2028 годы. Она предусматривает комплексный ответ на военные и гибридные угрозы со стороны России и Беларуси.
Ожидается, что фактический старт производства станет возможным после завершения всех процедур выхода из Оттавской конвенции – ориентировочно после 20 февраля 2026 года.
Оборонная компания Belma, которая уже поставляет польской армии различные типы мин, заявила о готовности изготавливать до 1,2 миллиона противопехотных мин ежегодно. Общий объем запасов, по предварительным оценкам, может достигать нескольких миллионов единиц.
В то же время в Варшаве не исключают возможности передачи части излишков Вооруженным силам Украины.
Мы сосредотачиваемся на собственных потребностях, но Украина является абсолютным приоритетом, потому что украинско-российский фронт – это польский и европейский фронт безопасности,
– пояснил представитель Минобороны.
Эстония строит сотни бункеров на границе с Россией
Эстония начала строительство сотен бункеров на границе с Россией как часть Балтийской оборонительной линии; сейчас устанавливают 28 бункеров.
В перспективе оборонительная сеть будет состоять из 600 фортификационных сооружений.