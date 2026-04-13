Польша возводит заграждение с колючей проволокой на границе с Беларусью

На польско-белорусской границе началось строительство нового усиленного барьера. Работы стартовали одновременно в пяти ключевых точках, где фиксируется наибольшая активность попыток нелегального пересечения.

Новую инфраструктуру планируют завершить до конца весны. Об этом в комментарии RMF FM сообщил генерал Славомир Клекотка, командующий Подляской пограничной службы.

Что известно о строительстве на границе?

На польско-белорусской границе стартовало строительство специального усиленного барьера, который должен дополнить уже существующие инженерные укрепления. Об этом сообщают польские медиа со ссылкой на пограничную службу и военных инженеров.

Новый защитный комплекс состоит из нескольких уровней: четырехметровой металлической ограды вдоль подъездных дорог, сверху которой устанавливается колючая проволока, а также дополнительных проволочных заграждений. Отдельно предусмотрено двухметровое ограждение со стороны лесных массивов, которое должно уменьшить риск травмирования животных во время их движения по территории.

По словам представителя пограничной службы, строительство началось одновременно в пяти наиболее "чувствительных" участках, где чаще всего фиксируются попытки нелегального пересечения границы. Работы выполняют подразделения инженерных войск, а материалы были закуплены специальной службой.

Военный объясняет, что новый барьер должен не только физически усложнить пересечение границы, но и дать больше времени для реагирования на инциденты.

Это даст нам время среагировать. Будет очень хорошая возможность задержать этих лиц и изъять их инструменты, потому что все это будет происходить исключительно с польской стороны,

– добавил командующий.

Общая протяженность нового укрепления составит около 186 километров вдоль Подляского региона. Завершить строительство планируют до конца весны.

