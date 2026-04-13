Новую инфраструктуру планируют завершить до конца весны. Об этом в комментарии RMF FM сообщил генерал Славомир Клекотка, командующий Подляской пограничной службы.

Что известно о строительстве на границе?

На польско-белорусской границе стартовало строительство специального усиленного барьера, который должен дополнить уже существующие инженерные укрепления. Об этом сообщают польские медиа со ссылкой на пограничную службу и военных инженеров.

Новый защитный комплекс состоит из нескольких уровней: четырехметровой металлической ограды вдоль подъездных дорог, сверху которой устанавливается колючая проволока, а также дополнительных проволочных заграждений. Отдельно предусмотрено двухметровое ограждение со стороны лесных массивов, которое должно уменьшить риск травмирования животных во время их движения по территории.

По словам представителя пограничной службы, строительство началось одновременно в пяти наиболее "чувствительных" участках, где чаще всего фиксируются попытки нелегального пересечения границы. Работы выполняют подразделения инженерных войск, а материалы были закуплены специальной службой.

Военный объясняет, что новый барьер должен не только физически усложнить пересечение границы, но и дать больше времени для реагирования на инциденты.

Это даст нам время среагировать. Будет очень хорошая возможность задержать этих лиц и изъять их инструменты, потому что все это будет происходить исключительно с польской стороны,
– добавил командующий.

Общая протяженность нового укрепления составит около 186 километров вдоль Подляского региона. Завершить строительство планируют до конца весны.

Что известно об отношениях Польши и Беларуси?

  • Польша полностью закрыла границу с Беларусью на фоне обострения ситуации с безопасностью и начала совместных белорусско-российских учений "Запад-2025". На пунктах пропуска установили дополнительные заграждения, в частности колючую проволоку и защитные щиты, а движение транспорта фактически остановлено.

  • Причиной такого решения в Варшаве называют провокации со стороны Минска и военную активность в приграничном регионе. Польские пограничники с полуночи не пропустили ни одного транспортного средства через пункт "Тересполь", а часть автобусов и авто развернули обратно в Беларусь.

  • В результате закрытия границы транспорт, который не успел пересечь границу, оказался в пункте пропуска "Брест" или был вынужден возвращаться обратно. На видео с белорусской стороны видно, как автобусы разворачивают и отправляют в обратном направлении под контролем военных.

  • В Польше заявили, что пограничные переходы будут оставаться закрытыми до тех пор, пока не будет полной уверенности в отсутствии угрозы безопасности страны. Отдельно отмечается, что ограничения могут распространиться и на железнодорожное сообщение. Напряжение между странами возросло также из-за инцидентов на границе и задержания польского гражданина в Беларуси, что в Варшаве расценили как очередной элемент эскалации.