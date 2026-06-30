Обнаружилась еще одна причина: Навроцкий рассматривает возможность ограничения контактов с Зеленским, – СМИ

Президент Польши Кароль Навроцкий может ограничить контакты с Владимиром Зеленским из-за обострения отношений между двумя странами. Свою позицию он может озвучить 11 июля, когда в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой.

Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на человека из окружения Навроцкого.

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Почему Навроцкий хочет ограничить контакты с Зеленским?

28 июня президент Зеленский подал в Раду законопроект о создании пантеона выдающихся украинцев.

В Навроцком видят в этом "сознательную провокацию" со стороны Украины. Там считают, что последние действия украинской власти не случайны, а являются частью долгосрочной исторической политики Киева.

Мы воспринимаем это заявление сдержанно, поскольку действия Зеленского и его окружения носят провокационный характер, а мы не будем частью сценария, написанного Киевом, который, кстати, усиливает российскую пропаганду,

– заявил представитель Канцелярии польского президента.

Он убежден, что решения Зеленского "направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию, чтобы укрепить его шаткое положение", а также преследуют цель "скрыть коррупционные скандалы, к которым причастны ведущие украинские политики".

"Мы не будем отвечать резко. Мы делаем свое дело, а преступников под флагом УПА будем последовательно называть геноцидниками", – добавил собеседник издания.

Спешить с решением об ограничении контактов с украинским президентом не будут.

"Нам не нужно реагировать ни сегодня, ни завтра. Это можно подготовить с холодной головой и сделать во время торжеств 11 июля, когда выступит президент", – добавила польская сторона.

При этом там обещают продолжать оказывать помощь Украине.

Напомним, что в апреле президент Украины объявил о создании Пантеона выдающихся украинцев и возвращении исторических деятелей в Украину.

В мае в Киев уже вернули останки лидера Организации украинских националистов полковника армии УНР Андрея Мельника и его жены Софии Мельник. Их перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.