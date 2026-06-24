На этом фоне 24 Канал рассказал об антиукраинской риторике и других скандалах с участием Кароля Навроцкого.

Смотрите также : Скандал вокруг лишения Зеленского ордена Белого Орла: всё, что известно на данный момент

Какова была риторика Навроцкого в отношении Украины?

Навроцкий неоднократно занимал антиукраинские позиции, несмотря на то, что по профессии он историк.

На посту главы Института национальной памяти он продолжал курс своих предшественников, который можно охарактеризовать двумя словами – "исторические войны". Они касались не только Украины, но и Германии, России и даже Израиля.

Курс Навроцкого и его предшественников был таким:

исключительно односторонние "этнические чистки с признаками геноцида";

замалчивание преступлений польских военных против украинцев в Галичине и на Волыни во время Второй мировой войны;

замалчивание соучастия поляков в массовых депортациях украинцев уже после войны.

Впрочем, довести этот антиукраинский курс до предела не удалось из-за полномасштабного вторжения России, когда поляки поддержали Украину.

А в июле 2023 года Навроцкий даже заявил, что Украина имеет право чтить своих героев, несмотря на то, что они не вписываются в польское видение истории. Стоит отметить, что за несколько месяцев до этого Зеленскому вручили орден Белого Орла.

Однако я признаю, что украинцы имеют право сами выбирать своих героев. Если для них героем является Степан Бандера или Роман Шухевич, то поляки не будут выбирать имена для украинских улиц. К этому я, как глава Института национальной памяти Польши, не имею никаких претензий,

– говорил тогда Навроцкий.

Ему пришлось временно стать ненавистником Германии и России. Россияне в феврале 2024 года даже объявили его в розыск из-за участия в демонтаже памятника советским солдатам.

К слову, в 2018 году Навроцкий летал в Москву по приглашению якобы на научную конференцию. Хотя визит финансировался государством, ни одной фотографии, отчета или коммюнике не было.



У критиков Навроцкого были разные версии того, что было на самом деле: от пьянки с россиянами до вербовки российскими спецслужбами.

В конце 2024 года Навроцкий вновь вернулся к информационным атакам против Украины. Тогда партия Качиньского "Право и справедливость" утратила власть, оказавшись после победы на выборах в изоляции.

Качиньский решил взять реванш на президентских выборах в мае 2025 года и для этого остановил свой выбор именно на Навроцком. Последний в 2023 году получил степень магистра бизнес-администрирования, вероятно, чтобы лучше разбираться в государственных делах и управлении.

Во время дебатов кандидатов в президенты Навроцкому напомнили о его визите в Москву в 2018 году. В ответ он попытался представить себя "ястребом" и заявил, что Польша должна играть ведущую роль в мирных переговорах о прекращении войны. Но политик не сумел объяснить, как это должно произойти.

Навроцкий строил свою президентскую кампанию на исторических претензиях к Украине. В частности, он пиарился на теме эксгумации жертв Волынской трагедии, упорно повторял фейк о 120 000 поляков, убитых украинцами, и заявлял, что Украине не место в ЕС и НАТО.

Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО – пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов,

– говорил Кароль Навроцкий в январе 2025 года.

После победы на выборах Навроцкий также сделал несколько громких заявлений, часть из которых носила антиукраинский характер.

Тогда Зеленский сгладил ситуацию, предложив отказаться от взаимных оскорблений и обвинений и работать конструктивно.

Что известно о скандале с орденом Белого Орла?

19 июня Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Впоследствии президент Украины отправил награду "Новой Почтой" обратно в Польшу.

Это решение поддержал ряд украинских политиков, в частности экс-президенты, которые также вернули Польше свои награды.

В настоящее время МИД Украины работает над тем, чтобы сгладить "острые углы" и успокоить эмоции. Как отметил пресс-секретарь Тихий, Украина выступает за диалог с Польшей.