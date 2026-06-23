Об этом в эфире телемарафона заявил Георгий Тихий.

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Что говорят в МИД Украины о примирении с Польшей?

Тихий рассказал, что МИД Украины по дипломатическим каналам постоянно поддерживает связь с польской стороной.

"Мы, как МИД, дипломатическая команда президента Украины, постоянно поддерживаем связь с польскими коллегами", – сказал Тихий.

По его словам, параллельно с "яркими заголовками" и "перебросками заявлений" с обеих сторон продолжается "спокойная дипломатическая работа".

Мы работаем над тем, чтобы все-таки сгладить эти острые углы и эмоции. Украинская позиция очень взвешенная. Мы – за диалог. В том числе по сложным вопросам исторического прошлого,

– подчеркнул спикер МИД.

Он отметил, что в разгоревшемся конфликте речь идет, прежде всего, о позиции президента Навроцкого. Ее "не следует отождествлять" ни с позицией Польши в целом, ни с позицией польского общества.

Тихий также призвал не забывать, что Украина и Польша — союзники, которых объединяет общий враг — Россия.

Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей награды страны. Это произошло из-за решения украинского президента присвоить одному из украинских подразделений почетное наименование в честь Героев УПА.

Президент Украины отправил Навроцкому орден Белого Орла. Его поддержал ряд украинских политиков, в частности экс-президенты, которые также вернули Польше свои награды.

Польская сторона получила орден. Больше эта награда никому не будет присваиваться, а удостоверение теряет силу. Все будет храниться в Канцелярии президента.